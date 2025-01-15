Путин поручил выплатить всем ветеранам Великой отечественной по ₽80 тыс.
Всем ветеранам Великой Отечественной войны выплатят единовременную выплату. Ее размер составит 80 тыс. руб. Соответствующее поручение подписал президент России Владимир Путин.
Также он поддержал идею Минобороны наделить всех ветеранов войны званиями почетный гражданин.
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