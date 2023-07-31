Путин подписал указ о праздновании юбилея Победы в 2025 году

Путин подписал указ о праздновании юбилея Победы в 2025 году

Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, документ опубликован на Официальном портале правовых актов.

«Возложить на Российский организационный комитет «Победа» координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и общественных объединений по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — говорится в указе.

Правительство должно в трехмесячный срок утвердить план подготовки и проведения праздничных мероприятий. В указе говорится, что нужно предусмотреть участие глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств.

В пандемийном 2020 году парад в честь 75-летия Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня. В День Победы 9 мая в Москве и других городах состоялись праздничные салюты. В Москву для участия в торжествах приехали президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

Гостями парада Победы 2023 года стали семеро иностранных лидеров: президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян.

