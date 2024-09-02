Путин учредил медаль к 80-летию Победы

80-летие Победы в Великой Отечественной войне отметят 9 мая 2025 года. На юбилейную медаль поместят фигуру солдата-победителя, устанавливающего Знамя Победы на здании Рейхстага

Фото: news_kremlin / Telegram

Президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, медалью наградят участников боевых действий, партизан и членов подпольных организаций, тружеников тыла, несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами, а также граждан иностранных государств вне СНГ, которые сражались в рядах Вооруженных сил СССР.

Медаль изготовят из металла золотистого цвета. На ее лицевую сторону поместят фигуру воина-победителя, который устанавливает Знамя Победы на здании Рейхстага. На оборотной стороне будет надпись «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945», заключенная в лавровый венок.

Путин призвал начать подготовку к празднованию 80-летия Победы еще в сентябре 2023 года. «Эту дату мы обязаны отметить не просто ярко, торжественно. Главная задача — наполнить все мероприятия глубоким содержанием», — подчеркнул глава государства. Ожидается, что на торжества приедут зарубежные делегации.