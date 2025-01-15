Марию Певчих внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом иноагентом, также является запрещенной экстремистской организацией) Марию Певчих (признана Минюстом иноагентом) внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
Певчих обвиняют в «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины», а также в информационной спецоперации и «манипулировании общественно значимой информацией» в пользу России, говорится в карточке на сайте.
В конце января 2024 года Певчих заочно арестовали по решению Басманного суда Москвы. Ее обвиняют в организации экстремистского сообщества, фейках об армии и вандализме.
В августе того же года Певчих внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Сейчас она живет за границей, с 2023 года находится в розыске.
В базе «Миротворец» публикуются данные тех, кто, по мнению ее составителей, причастен к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». Сайт был создан в 2014 году, в России он заблокирован по решению суда. В октябре 2024 года в базу, в частности, внесли генсека ООН Антониу Гутерриша из-за поездки в Россию. Комментируя это решение, представитель МИД России Мария Захарова назвала базу «списком на уничтожение».
Читайте РБК в Telegram.
Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году
Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации
Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году
Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу
АвтоВАЗ сообщил о повышении цен
После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе
В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V
«Газпром» планирует массовые сокращения
В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака
Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов