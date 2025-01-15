 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Марию Певчих внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Мария Певчих
Мария Певчих (Фото: maria_pevchikh / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) ")

Главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом иноагентом, также является запрещенной экстремистской организацией) Марию Певчих (признана Минюстом иноагентом) внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Певчих обвиняют в «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины», а также в информационной спецоперации и «манипулировании общественно значимой информацией» в пользу России, говорится в карточке на сайте.

Мария Певчих и Кира Ярмыш

В конце января 2024 года Певчих заочно арестовали по решению Басманного суда Москвы. Ее обвиняют в организации экстремистского сообщества, фейках об армии и вандализме.

В августе того же года Певчих внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Сейчас она живет за границей, с 2023 года находится в розыске.

В базе «Миротворец» публикуются данные тех, кто, по мнению ее составителей, причастен к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». Сайт был создан в 2014 году, в России он заблокирован по решению суда. В октябре 2024 года в базу, в частности, внесли генсека ООН Антониу Гутерриша из-за поездки в Россию. Комментируя это решение, представитель МИД России Мария Захарова назвала базу «списком на уничтожение».

Читайте РБК в Telegram.

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Путин поручил рассмотреть вопрос о сроках давности при деприватизации

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Лавров увидел желание Байдена «нагадить» и «подложить свинью» Трампу

АвтоВАЗ сообщил о повышении цен

После атаки дронов повреждены два предприятия в Саратове и Энгельсе

В Россию прибыл обновленный Cadillac Escalade-V

«Газпром» планирует массовые сокращения

В Госдуме предложили ужесточить наказание для тихоходов без спецзнака

Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Мария Певчих «Миротворец»
Материалы по теме
Минюст признал иноагентом рэпера Лигалайза
Политика
Суд оставил в силе штраф Макаревичу за нарушение закона об иноагентах
Политика
Заочно арестованную главу социологической службы ФБК объявили в розыск
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 106,25 (+1,39) Инвестиции, 14 янв, 18:11 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 103,44 (+0,73) Инвестиции, 14 янв, 18:11
Ереван заявил о договоренности списать часть долга Армении перед РоссиейПолитика, 16:35
Биткоин стал зависим от макроэкономики и политики. Что препятствует ростуКрипто, 16:33
У лайнера Uzbekistan Airways перед посадкой в Москве отказал двигательОбщество, 16:31
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 16:30
Лукашенко призвал не тратить инвестиции на «барахло»Экономика, 16:18
Нацбанк Казахстана связал слабость тенге с антироссийскими санкциямиИнвестиции, 16:15
ФСБ показала, как ВСУ пыталась передать $100 тыс. за сдачу позицийПолитика, 16:10
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Добрянские власти отвергли планы о переименовании улицы Курта КобейнаОбщество, 16:08
«Никак не заняться английским»: 15 идей, как выучить язык без усилийPro, 16:07
Белоусов назвал число живущих в России ветеранов Великой ОтечественнойОбщество, 16:02
Крупные компании отказались от рассылки уведомлений в ViberТехнологии и медиа, 15:59
На Украине сообщили о поражении объектов газовой энергетикиПолитика, 15:59
Юру Борисова номинировали на BAFTA за роль в «Аноре»Общество, 15:55
Клуб Дзюбы подписал контракт с игроком сборной Боснии и ГерцеговиныСпорт, 15:54