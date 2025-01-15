Марию Певчих внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Мария Певчих (Фото: maria_pevchikh / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) ")

Главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом иноагентом, также является запрещенной экстремистской организацией) Марию Певчих (признана Минюстом иноагентом) внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Певчих обвиняют в «участии в актах гуманитарной агрессии против Украины», а также в информационной спецоперации и «манипулировании общественно значимой информацией» в пользу России, говорится в карточке на сайте.

В конце января 2024 года Певчих заочно арестовали по решению Басманного суда Москвы. Ее обвиняют в организации экстремистского сообщества, фейках об армии и вандализме.

В августе того же года Певчих внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Сейчас она живет за границей, с 2023 года находится в розыске.

В базе «Миротворец» публикуются данные тех, кто, по мнению ее составителей, причастен к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». Сайт был создан в 2014 году, в России он заблокирован по решению суда. В октябре 2024 года в базу, в частности, внесли генсека ООН Антониу Гутерриша из-за поездки в Россию. Комментируя это решение, представитель МИД России Мария Захарова назвала базу «списком на уничтожение».