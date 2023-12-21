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МВД объявило в розыск Марию Певчих
МВД России объявило в розыск Марию Певчих
Мария Певчих (признана иноагентом)
МВД России объявило в розыск главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Марию Певчих (признана иноагентом), следует из базы данных ведомства.
В карточке Певчих указано, что ее разыскивают по статье УК, по какой именно, не уточняется.
Материал дополняется.
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