МВД объявило в розыск Марию Певчих

Мария Певчих (признана иноагентом) (Фото: Slaven Vlasic / Getty Images)

МВД России объявило в розыск главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом, а также экстремистской организацией и запрещен) Марию Певчих (признана иноагентом), следует из базы данных ведомства.

В карточке Певчих указано, что ее разыскивают по статье УК, по какой именно, не уточняется.

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