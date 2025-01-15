В МИДе заявили, что от Германии нет сигналов по запуску «Северного потока»

В МИДе заявили об отсутствии сигналов от Германии по «Северному потоку»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Москва не получала сигналов о готовности европейских стран, прежде всего Германии, запустить поставки газа по сохранившейся нитке «Северного потока — 2», заявил «РИА Новости» директор департамента экономического сотрудничества российского МИДа Дмитрий Биричевский.

Он считает, что многолетнее взаимовыгодное сотрудничество Европы с Россией было «принесено в жертву» целям по нанесению «стратегического поражения» последней.

Bloomberg в начале января сообщил, что из-за холодов Европа этой зимой расходует запасы газа быстрее, чем в предыдущие семь лет: если в прошлом году в это же время хранилища были заполнены на 86%, то теперь — лишь на 70%. Кроме того, 1 января истек контракт «Газпрома» на транзит газа в европейские страны через Украину, теперь единственный маршрут транзита — через Турцию.

Взрывы на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года в экономических зонах Дании и Швеции. Прокачка по первому из них была остановлена в тот момент для ремонтных работ, второй не был введен в эксплуатацию. В результате из четырех ниток три оказались повреждены. В компании-операторе Nord Stream AG констатировали беспрецедентные разрушения в результате ЧП и отказывались прогнозировать сроки восстановления газопроводов.

Возобновить поставки газа в Европу по «Северному потоку» после завершения транзита через Украину предлагали в немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость».