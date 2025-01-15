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Война санкций ,  
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Кирби заявил, что команду Трампа предупредили о новых санкциях

Кирби: команду Трампа предупредили о новых санкциях против энергосектора России
Сюжет
Война санкций

Команда избранного президента США Дональда Трампа была поставлена в известность относительно новых антироссийских санкций в энергетическом секторе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на регулярном брифинге для иностранных журналистов.

«Не было ни одного решения в области национальной безопасности, о котором мы не проинформировали бы команду Трампа. Это касается и решения по санкциям на энергетический сектор России — они были полностью проинформированы о том, что мы делаем и почему мы это делаем», — сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»).

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Фото:QiuJu Song / Shutterstock

О введении новых санкций против России стало известно 10 января. Тогда под ограничения США попали, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», а также более двух десятков их дочерних компаний. Кроме того, под ограничения попало более 180 судов.

Принятые меры стали «самыми значительными санкциями» против российского энергетического сектора, объявил директор Национального экономического совета США Далип Сингх. По его оценке, новые санкции будут стоить России «миллиарды долларов в месяц».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ исключил, что возможно «просто так перерубить» маршруты: если в одном месте что-то перекрывают, в другом появляется альтернативный маршрут. По его словам, Россия будет искать варианты для минимизации последствий санкций.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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