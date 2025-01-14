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Военная операция на Украине ,  
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Писториус предупредил, что у границы с Украиной появится Patriot

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Минобороны Германии пообещал уже в январе разместить ЗРК Patriot недалеко от украинской границы — в польском городе Жешув в 100 км от КПП «Краковец». Он намерен лично присутствовать при установке ЗРК
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Германия намерена в январе установить в польском городе Жешув системы противовоздушной обороны Patriot, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус, который находится с визитом в Киеве. Об этом сообщило издание «РБК Украина».

Он отметил, что партнеры Украины понимают важность Жешува как логистического узла, когда речь идет о помощи Украине. Город находится в Подкарпатском воеводстве в 100 км от украинской границы.

«В январе я поеду в Жешув лично, чтобы гарантировать, что в этом месяце там начнут работать оборонные системы Patriot», — сказал Писториус.

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Писториус прибыл 14 января в Киев с необъявленным визитом, он намерен обсудить с украинскими властями вопросы продолжения оказания военной помощи Украине, а также ознакомиться с текущей обстановкой на месте.

Накануне в Варшаве Борис Писториус обсуждал оказание военной помощи Украине с министрами из Польши, Франции и Италии.

Ранее Норвегия сообщала, что страна перебросит с авиабазы Эрланн ракетные комплексы ПВО NASAMS и истребители F-35 для защиты аэропорта в Жешуве из-за «критической ситуации» на Украине. Однако судно Finlandia Seaways с зенитными ракетами для Польши село на мель в проливе Кармсунн недалеко от норвежской коммуны Хёугесунн.

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Фото:Diego Fedele / Getty Images

В планах властей Германии поставить на Украину в рамках нового пакета военной помощи ПВО, а также беспилотники, танки и бронированные машины, патроны, снаряды и другую технику.

В списке бундесвера значатся две пусковые установки Patriot, а также ЗРК IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, два зенитных танка Gepard с запасными частями и снарядами к ним и две РЛС воздушного наблюдения TRML-4D, а также 12 машин кинетической защиты (Diehl Defence) и управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder.

В октябре 2024 года немецкий канцлер Олаф Шольц анонсировал военную помощь Украине от Германии, Бельгии, Дании и Норвегии на €1,4 млрд, которую выделили до конца 2024 года.

Москва осуждает выделение военной помощи ВСУ со стороны Запада. Как говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, эти поставки говорят о «прямой вовлеченности в конфликт» тех, кто поддерживает Украину.

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