Министр обороны Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом

Борис Писториус сходит с поезда на вокзале в Киеве, 14 января 2025 год (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает телеканал N-tv. Министр намерен обсудить с украинскими властями вопросы продолжения оказания военной помощи Украине, а также ознакомиться с текущей обстановкой на месте.

«Для меня важно показать этой поездкой, что мы продолжаем оказывать Украине поддержку», — заявил Писториус. Как отмечает телеканал, министр хочет лично оценить текущую ситуацию в регионе.

Накануне в Варшаве Борис Писториус обсуждал оказание военной помощи Украине с министрами из Польши, Франции и Италии.

13 января Борис Писториус передал украинскому послу Алексею Макееву первую самоходную артиллерийскую установку (САУ) типа RCH 155. Как писало немецкое издание Welt, Германия намерена поставить Украине еще 54 таких гаубицы. Они представляют собой 155-мм пушки на четырехосных бронированных машинах. Шесть из них первоначально будут использоваться для обучения украинских солдат на территории ФРГ, отмечал немецкий министр.