На границе России и Польши скопилось несколько десятков машин
Автомобильные очереди образовались на границе между Россией и Польшей, на выезде из Калининградской области, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) в телеграм-канале.
«Из-за неритмичной работы польской стороны перед пунктом пропуска Мамоново-2 наблюдается скопление около 30-40 легковых автомобилей», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на пункте пропуска находится еще 60 автомобилей, которые были оформлены российскими таможенниками и пограничниками, но не приняты польской стороной.
Для ускорения пересечения границы количество сотрудников, работающих на смене, увеличено вдвое, а также используются все полосы, отметили в пресс-службе.
В конце декабря люди также жаловались на километровые пробки на пропускных пунктах со стороны Польши. Это было связано с тем, что преимущественно русскоязычные граждане Германии хотели посетить своих друзей и родственников в Калининградской области. Жители приграничных городов Польши этим пользовались и продавали места в очереди на погранпереходах «Багратионовск — Безледы» и «Мамоново-2 — Гжехотки».
В ФТС тогда отметили, что с российской стороны очередей не было. При этом с 20 по 24 декабря через автомобильный пункт пропуска «Мамоново-2» на въезд из Польши прошло 463 легковых авто, хотя до 20 декабря в месяц оформлялось около 300 машин.
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