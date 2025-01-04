На границе России и Польши образовались очереди из машин

На границе России и Польши скопилось несколько десятков машин

Автомобильные очереди образовались на границе между Россией и Польшей, на выезде из Калининградской области, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) в телеграм-канале.

«Из-за неритмичной работы польской стороны перед пунктом пропуска Мамоново-2 наблюдается скопление около 30-40 легковых автомобилей», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на пункте пропуска находится еще 60 автомобилей, которые были оформлены российскими таможенниками и пограничниками, но не приняты польской стороной.

Для ускорения пересечения границы количество сотрудников, работающих на смене, увеличено вдвое, а также используются все полосы, отметили в пресс-службе.

В конце декабря люди также жаловались на километровые пробки на пропускных пунктах со стороны Польши. Это было связано с тем, что преимущественно русскоязычные граждане Германии хотели посетить своих друзей и родственников в Калининградской области. Жители приграничных городов Польши этим пользовались и продавали места в очереди на погранпереходах «Багратионовск — Безледы» и «Мамоново-2 — Гжехотки».

В ФТС тогда отметили, что с российской стороны очередей не было. При этом с 20 по 24 декабря через автомобильный пункт пропуска «Мамоново-2» на въезд из Польши прошло 463 легковых авто, хотя до 20 декабря в месяц оформлялось около 300 машин.