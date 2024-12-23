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Военная операция на Украине ,  
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Германия уточнила, что вошло в новый пакет военной помощи Украине

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Военная операция на Украине
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Власти Германии уточнили, что в новый пакет военной помощи Украине включили средства противовоздушной обороны (ПВО), беспилотники, танки и бронированные машины, а также патроны, снаряды и другую технику. Соответствующий список опубликован на сайте правительства республики.

Среди средств ПВО в пакет вошли:

  • зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM и ракеты к нему;
  • зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS (состоит из двух пусковых установок);
  • две пусковые установки Patriot;
  • два зенитных танка Gepard с запасными частями и снарядами к ним;
  • две РЛС воздушного наблюдения TRML-4D;
  • 12 машин кинетической защиты (Diehl Defence);
  • управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder.

Также Берлин выделил:

  • 15 боевых танков Leopard 1 A5 с запасными частями и боеприпасами;
  • 30 бронированных машин с противоминной защитой (MRAP);
  • самоходную гаубицу PzH 2000 с запасными частями;
  • боеприпасы к основному боевому танку Leopard 2;
  • семь десантных аппаратов Caracal;
  • пять систем самозащиты AMPS для вертолетов;
  • 45 гидроскутеров и пограничный патрульный автомобиль;
  • 12 грузовых автомобилей и восемь автоцистерн Zetros.

Шольц анонсировал военную помощь Украине с ПВО на €1,4 млрд
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Кроме того, пакет включил 4,3 млн патронов к ручному огнестрельному оружию, 52 тыс. снарядов калибром 155 мм, 20 тыс. снарядов 40 мм, 15 тыс. боеприпасов для 120-мм минометов, 4580 противотанковых мин, 120 автоматических гранатометов GMW, 200 пулеметов MG4, 420 штурмовых винтовок MK 556, 90 высокоточных винтовок HLR 338 и 314 тыс. патронов к ним, 100 винтовок CR 308.

Среди дронов выделяются 30 разведывательных беспилотников Vector с запасными частями, 24 разведывательных беспилотника RQ-35 Heidrun, 14 разведывательных беспилотников Hornet XR.

Дополнительно в пакет вошли аварийные электрогенераторы, 50 палаток, турникеты и оборудование для разминирования.

В октябре 2024 года немецкий канцлер Олаф Шольц анонсировал военную помощь Украине от Германии, Бельгии, Дании и Норвегии на €1,4 млрд, которая будет выделена до конца 2024 года. «Все это свидетельствует о двух вещах. Во-первых, Украина может на нас положиться. Во-вторых, это четкий сигнал [президенту Владимиру] Путину: тянуть время не получится. Мы не прекратим нашу поддержку Украины», — заявил тогда Шольц.

Москва осуждает выделение военной помощи ВСУ со стороны Запада. Как говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, эти поставки говорят о «прямой вовлеченности в конфликт» тех, кто поддерживает Украину. Потенциальные действия Запада с российскими активами Москва называла «воровством» и обещала обратиться в суды из-за них.

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