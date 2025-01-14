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Оппозиция внесет идею о вотуме недоверия «кланяющемуся диктаторам» Фицо

Оппозиция Словакии внесет предложение о вотуме недоверия кабмину Фицо
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Словацкая оппозиция в ближайшие дни внесет в парламент предложение о вотуме недоверия правительству Роберта Фицо. Об этом сообщил на пресс-конференции от имени всех представленных в парламенте Словакии оппозиционных партий глава проевропейской партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка.

По его словам, «Фицо покинул Словакию» и вместо того, чтобы заниматься делами страны, «летает по миру, кланяется диктаторам и наслаждается роскошью где-нибудь во Вьетнаме», передает слова словацкого депутата новостной портал Aktuality.sk.

Шимечка предположил, что вся словацкая оппозиция смогла бы объединиться во время отзыва кандидатуры Роберта Фицо. Вместе с ним на пресс-конференции присутствовали председатели партии SaS («Свобода и солидарность»), KDH («Христианско-демократическое движение») Бранислав Грёлинг и Милан Майерский, а также представитель словацкого движения Михал Шипош. В отзыве кандидатуры Фицо также примет участие и непарламентская партия «Демократы», имеющая в парламенте одного депутата — Любомира Галека.

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Роберт Фицо

22 декабря Роберт Фицо в Кремле провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Они обсуждали транзит газа через Украину. Как отмечали в Кремле, это был первый визит Фицо в Москву с 2016 года.

Накануне Роберт Фицо предложил президенту Украины встретиться на территории Словакии, «вблизи границ Словакии и Украины», чтобы обсудить вопрос транзита газа из России. Зеленский положительно ответил на предложение словацкого премьера. Впоследствии вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию словацкого премьера, сообщил, что Роберт Фицо не поедет в Киев.

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