Польша закрыла небо для летевшей в Россию делегации Словакии

Делегация парламента Словакии вылетела в Россию для переговоров о поставках газа и конфликте на Украине. Польша не пропустила самолет, он использовал воздушное пространство Чехии и Германии и приземлился во Внуково

Андрей Данко (Фото: Gints Ivuskans / Shutterstock)

Польша запретила использовать свое воздушное пространство самолету, на борту которого находилась парламентская делегация Словакии, направлявшаяся в Россию с рабочим визитом, заявил вице-спикер Национального совета (парламента) Андрей Данко.

«Я не понимаю позиции Польши, но я принимаю это как реальность», — сказал он (цитата по TASR) .

По данным агентства, самолет воспользовался воздушным пространством Чехии и Германии. Данко (Словацкая национальная партия, SNS) и вице-спикер Тибор Гашпар (Социал-демократическая партия, Smer-SD) возглавляли словацкую делегацию. В ее состав также входили депутаты Мариан Кери, Ян Мажгут, Рихард Глык и Адам Лучанский (все представители Smer-SD).

Словацкая делегация встретится с представителями Госдумы, Совфеда и правительства. Визит продлится до 15 января. По словам Гашпара, повестка переговоров включает в себя вопросы поставок природного газа из России и конфликта на Украине.

Перед вылетом Данко заявил о желании вернуться с информацией о жизни в России. «Я хочу показать, что там тоже живут люди, что немцы, французы, американцы ведут там бизнес», — приводит его слова TASR. Гашпар в свою очередь уточнил, что Словакия намерена уточнить возможность поставок российского газа, несмотря на прекращение транзита через Украину.

Позднее Гашпар сообщил ТАСС , что самолет словацкой делегации приземлился в московском аэропорту Внуково.

31 декабря истек срок контракта «Газпрома» и «Нафтогаза», который подразумевал транзит российского топлива в Центральную Европу по единственной возможному маршруту через Украину. Москва выражала готовность к его продлению, однако Киев от этого отказался. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что прекращение транзита обойдется ЕС в €120 млрд в 2025-2026 годах. Он также пригрозил блокировкой помощи Киеву и его членства в Евросоюзе, остановкой гуманитарной помощи и поставкой электроэнергии на Украину, а также сокращением пособий беженцам.