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Военная операция на Украине ,  
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Вице-спикер парламента Словакии сообщил от отказе Фицо Зеленскому

Сюжет
Военная операция на Украине
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Артем Геодакян / Sputnik / Reuters)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу, 17 января, по приглашению президента Украины Владимира Зеленского, чтобы обсудить с ним транзит газа. Об этом сообщил ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию словацкого премьера.

«Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», — сказал Гашпар в беседе с корреспондентом агентства.

13 января Роберт Фицо опубликовал открытое письмо к Зеленскому с предложением встретиться и обсудить вопрос транзита газа из России. Он допускал, что встреча может пройти на территории Словакии, «вблизи границ Словакии и Украины».

Зеленский положительно ответил на предложение словацкого премьера. «Ок, приезжайте в Киев в пятницу», — написал Зеленский в соцсети Х.

Зеленский ответил на открытое письмо премьера Словакии
Политика
Владимир Зеленский


Прокачка российского газа в страны Европы по проходящему через территорию Украины трубопроводу остановилась 1 января 2025 года по истечении пятилетнего контракта между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом». Москва заявляла о готовности продлить соглашение, однако Киев отказался.

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Теги
Словакия Роберт Фицо Владимир Зеленский Украина транзит газа
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