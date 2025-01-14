Вице-спикер парламента Словакии сообщил от отказе Фицо Зеленскому
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу, 17 января, по приглашению президента Украины Владимира Зеленского, чтобы обсудить с ним транзит газа. Об этом сообщил ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию словацкого премьера.
«Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», — сказал Гашпар в беседе с корреспондентом агентства.
13 января Роберт Фицо опубликовал открытое письмо к Зеленскому с предложением встретиться и обсудить вопрос транзита газа из России. Он допускал, что встреча может пройти на территории Словакии, «вблизи границ Словакии и Украины».
Зеленский положительно ответил на предложение словацкого премьера. «Ок, приезжайте в Киев в пятницу», — написал Зеленский в соцсети Х.
Прокачка российского газа в страны Европы по проходящему через территорию Украины трубопроводу остановилась 1 января 2025 года по истечении пятилетнего контракта между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом». Москва заявляла о готовности продлить соглашение, однако Киев отказался.
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