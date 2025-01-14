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Военная операция на Украине ,  
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В Энгельсе и Саратове школы перевели на дистанционку после атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анна Майорова / URA.RU / TACC
Фото: Анна Майорова / URA.RU / TACC

Занятия в школах Энгельса и Саратова 14 января пройдут в дистанционном режиме, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Ранее глава Саратовской области написал, что в Энгельсе есть повреждения на промышленном предприятии. Он добавил, что экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.

Около 5:00 мск во вторник в Саратовской области объявили угрозу атаки дронов.

Промышленное предприятие в Энгельсе получило повреждения при атаке дронов
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Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

В этом январе Саратов и Энгельс уже подверглись массированной атаке беспилотников. Над областью было сбито 11 дронов, заявляло Минобороны.

Тогда обломки одного из беспилотников также упали на промышленный объект в Энгельсе, из-за этого начался сильный пожар, в городе был введен режим ЧС. Во время тушения пожара погибли начальник 1-й пожарно-спасательной части 3-го отряда Геннадий Афанасьев и старший пожарный 4-й пожарно-спасательной части Жаслан Телеупов. К утру 13 января открытое горение потушили.

Ночью 14 января беспилотники атаковали Тульскую область — там уничтожили 17 дронов, и Ростовскую — там было сбито или подавлено еще 14 дронов.

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Энгельс Саратов Роман Бусаргин дистанционное обучение
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