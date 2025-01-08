Минобороны отчиталось о перехвате и уничтожении 32 дронов над Россией
Силы ПВО за ночь перехватили и сбили 32 украинских беспилотника над Россией, заявило Минобороны.
Из них 11 дронов уничтожены над Саратовской областью, по четыре — над Курской и Ростовской, по три — над Белгородской и Брянской, два — над Краснодарским краем и один — над Волгоградской областью. Еще четыре БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ночью писал в телеграм-канале о массированной атаке дронов на Саратов и Энгельс. По его словам, обломки сбитых беспилотников упали на промышленное предприятие в Энгельсе, «есть повреждения». Никто не пострадал, уточнил он.
Об отражении атаки беспилотников также говорил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, атака была отбита в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах, уничтожено пять дронов.
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