Тульский губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на регион

В Тульской области во время ночной атаки дронов сбили 16 беспилотников, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.

Губернатор приехал в Алексин, который подвергся атаке. По его словам, в результате падения обломков беспилотников повреждения получили несколько автомобилей и хозяйственных построек, а также остекления в жилом доме. Пострадавших нет.

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