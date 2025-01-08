Губернатор Бусаргин сообщил о массированной атаке на Саратов и Энгельс

Бусаргин сообщил о массированной атаке на Саратов и Энгельс

Губернатор до этого заявил, что обломки сбитых дронов упали на промышленный объект в Энгельсе. На одном из промышленных предприятий «есть повреждения», уточнил затем он. По его словам, никто не пострадал

Саратов и Энгельс ночью подверглись массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.

«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий», — написал он.

Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

До этого Бусаргин предупредил об угрозе атаки дронов, а позднее заявил, что обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе.

Об отражении атаки беспилотников ночью также сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, атака была отбита в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах, сбито пять дронов.