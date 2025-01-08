Бусаргин сообщил о массированной атаке на Саратов и Энгельс
Саратов и Энгельс ночью подверглись массированной атаке беспилотников, сообщил губернатор Роман Бусаргин в телеграм-канале.
«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий», — написал он.
Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
До этого Бусаргин предупредил об угрозе атаки дронов, а позднее заявил, что обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект в Энгельсе.
Об отражении атаки беспилотников ночью также сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, атака была отбита в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах, сбито пять дронов.
Читайте РБК в Telegram.
Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео
Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам
Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка
В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%
9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников
Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года
Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию
Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов