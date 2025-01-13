Губернатор Бусаргин: открытое горение в Энгельсе после атаки БПЛА ликвидировали

Открытое горение на предприятии в Энгельсе после атаки дронов потушили

8 января Саратовскую область атаковали 11 беспилотников. Обломки одного из них упали на промышленный объект в Энгельсе, после чего начался пожар

Открытое горение на промышленном предприятии в Энгельсе, где после падения обломков сбитых беспилотников возник пожар, ликвидировано, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в телеграм-канале.

«Спасибо всем сотрудникам МЧС, спасателям и другим специалистам, которые круглосуточно находятся на месте. Работа продолжается», — написал он.

Накануне утром Бусаргин писал, что на предприятии «продолжается процесс контролируемого выгорания топлива». По его словам, последние пробы воздуха не выявили превышения концентрации вредных веществ.

8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников, сообщал губернатор. Над областью было сбито 11 дронов, заявляло Минобороны.

Обломки одного из них упали на промышленный объект в Энгельсе. Начался сильный пожар, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Во время тушения пожара погибли начальник 1-й пожарно-спасательной части 3-го отряда Геннадий Афанасьев и старший пожарный 4-й пожарно-спасательной части Жаслан Телеупов.