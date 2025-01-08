В МЧС назвали имена погибших в Энгельсе после атаки дронов пожарных
В ходе тушения пожара после атаки украинских БПЛА в Саратовской области погибли сотрудники МЧС Геннадий Афанасьев и Жаслан Телеупов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Афанасьев окончил Уральский институт МЧС и возглавлял 1-ю пожарно-спасательную часть местного отряда. Пожарным он проработал более четырех лет.
Телеупов занимал должность старшего пожарного в 4-й пожарно-спасательной части. В МЧС он работал с 2019 года.
В ведомстве отметили, что глава ведомства Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибших. Куренков назвал гибель двух сотрудников невосполнимой утратой и отметил, что Афанасьев и Телеупов «выполнили свой долг до конца».
Ранним утром 8 января глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о массированной атаке украинских беспилотников на Энгельс и Саратов. Обломки дронов упали на промышленный объект, в результате начался пожар.
Во время ликвидация огня погибли двое пожарных, еще один получил ранения. По словам губернатора региона, в Энгельсе введут режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения площади возгорания на предприятии.
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