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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Аксенов запланировал убрать последствия ЧС с мазутом до курортного сезона

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Все последствия крушения танкеров в Керченском проливе удастся устранить до начала курортного сезона. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, его слова передают «Вести».

«Надеемся, что мы до курортного сезона полностью все последствия данного ЧС устраним без исключения», — сказал он.

Аксенов отметил, что в республике задействованы службы, которые имеют беспилотные летательные аппараты, в том числе подразделения по обороне Крыма.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. В результате аварии топливо разлилось, часть нефтепродуктов достигла побережья Крыма и Краснодарского края.

Аксенов предупредил о риске ухудшения экологического бедствия в Крыму
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

21 декабря власти Керчи ввели режим ЧС на местном уровне, через несколько дней его повысили до федерального.

8 января 2025 года Аксенов предупредил о риске ухудшения экологической ситуации в Крыму. По его словам, последствия могут стать сопоставимыми с ситуацией в Краснодарском крае, где произошло ЧП.

11 января в Черноморском районе на северо-западе Крыма ввели режим угрозы ЧС муниципального характера. В тот же день впервые обнаружили загрязнение мазутом в Ялте, на южном побережье полуострова.

На утро 13 января в Крыму за сутки обследовано 488,8 км береговой линии, за день в шести муниципальных образованиях территориальная подсистема РСЧС и волонтеры очистили 9,61 км, собрав 36,18 т загрязненного песка и грунта, отчитался оперштаб республики.

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Сергей Аксенов Крым мазут курортный сезон
Сергей Аксенов фото

Сергей Аксенов

политик, глава Республики Крым
26 ноября 1972 года
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В Черноморском районе Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за мазута
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Аксенов предупредил о риске ухудшения экологического бедствия в Крыму
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В Ялте впервые обнаружили загрязнение мазутом
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