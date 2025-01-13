Аксенов запланировал убрать последствия ЧС с мазутом до курортного сезона
Все последствия крушения танкеров в Керченском проливе удастся устранить до начала курортного сезона. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, его слова передают «Вести».
«Надеемся, что мы до курортного сезона полностью все последствия данного ЧС устраним без исключения», — сказал он.
Аксенов отметил, что в республике задействованы службы, которые имеют беспилотные летательные аппараты, в том числе подразделения по обороне Крыма.
15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. В результате аварии топливо разлилось, часть нефтепродуктов достигла побережья Крыма и Краснодарского края.
21 декабря власти Керчи ввели режим ЧС на местном уровне, через несколько дней его повысили до федерального.
8 января 2025 года Аксенов предупредил о риске ухудшения экологической ситуации в Крыму. По его словам, последствия могут стать сопоставимыми с ситуацией в Краснодарском крае, где произошло ЧП.
11 января в Черноморском районе на северо-западе Крыма ввели режим угрозы ЧС муниципального характера. В тот же день впервые обнаружили загрязнение мазутом в Ялте, на южном побережье полуострова.
На утро 13 января в Крыму за сутки обследовано 488,8 км береговой линии, за день в шести муниципальных образованиях территориальная подсистема РСЧС и волонтеры очистили 9,61 км, собрав 36,18 т загрязненного песка и грунта, отчитался оперштаб республики.
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