В Ялте впервые обнаружили загрязнение мазутом
В Ялте на южном берегу Крыма впервые обнаружили нефтепродукты, разлившиеся из-за аварии танкеров в Керченском проливе.
«Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла», — сообщило МЧС России.
На место отправлены средства для очистки загрязненных участков.
Ранее из-за мазута режим ЧС муниципального характера ввели в Черноморском районе на северо-западе Крыма. Уборку на побережье запланировали в селах Окуневка, Знаменское, Громово.
Утром 11 января МЧС сообщило, что на полуострове за предыдущие сутки обследовали 548 км берега от Керчи до Черноморского района. Были очищены свыше 146 км береговой линии, собраны свыше 342 т загрязненного песка и грунта.
В Сочи произошло землетрясение
Как выглядит и что таит в себе Гренландия
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Как тушат пожары в Калифорнии. Видео
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов