В Ялте впервые обнаружили загрязнение мазутом

Фото: МЧС России

В Ялте на южном берегу Крыма впервые обнаружили нефтепродукты, разлившиеся из-за аварии танкеров в Керченском проливе.

«Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла», — сообщило МЧС России.

На место отправлены средства для очистки загрязненных участков.

Ранее из-за мазута режим ЧС муниципального характера ввели в Черноморском районе на северо-западе Крыма. Уборку на побережье запланировали в селах Окуневка, Знаменское, Громово.

Утром 11 января МЧС сообщило, что на полуострове за предыдущие сутки обследовали 548 км берега от Керчи до Черноморского района. Были очищены свыше 146 км береговой линии, собраны свыше 342 т загрязненного песка и грунта.