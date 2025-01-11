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Общество ,  
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В Ялте впервые обнаружили загрязнение мазутом

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Ялте на южном берегу Крыма впервые обнаружили нефтепродукты, разлившиеся из-за аварии танкеров в Керченском проливе.

«Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла», — сообщило МЧС России.

На место отправлены средства для очистки загрязненных участков.

Ранее из-за мазута режим ЧС муниципального характера ввели в Черноморском районе на северо-западе Крыма. Уборку на побережье запланировали в селах Окуневка, Знаменское, Громово.

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Утром 11 января МЧС сообщило, что на полуострове за предыдущие сутки обследовали 548 км берега от Керчи до Черноморского района. Были очищены свыше 146 км береговой линии, собраны свыше 342 т загрязненного песка и грунта.

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