В Черноморском районе Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за мазута

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Черноморском районе на северо-западе Крыма ввели режим угрозы ЧС муниципального характера, сообщил глава муниципалитета Александр Дудинов в телеграм-канале.

«В Черноморском районе введен режим угрозы ЧС муниципального характера из-за выявленных пятен с мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе», — написал он.

По словам Дудинова, уборка мазута запланирована на побережье в селах Окуневка, Знаменское, Громово. К уборке, кроме сотрудников профильных служб, присоединятся около 100 волонтеров, добавил глава района.

По последним данным МЧС России, в Крыму за сутки, предшествовавшие 11 января, обследованы 548 км берега — от Керчи до Черноморского района. Также были очищены свыше 146 км берега, спасатели и волонтеры собрали более 342 т загрязненного песка и грунта.

Video

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. В результате аварии топливо разлилось — по оценке Минприроды, около 4 тыс. т. Часть нефтепродуктов достигла побережья Крыма и Краснодарского края. В декабре власти Керчи и Кубани ввели режим ЧС на местном уровне, в том же месяце его повысили до федерального.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, последствия выброса мазута, достигшего берегов республики, могут стать сопоставимыми с ситуацией в Краснодарском крае. Он 8 января отметил, что в территориальных водах Крыма выявлено и устранено 44 выброса мазута.