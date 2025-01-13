Актриса Кадочникова отказалась перейти на украинский на вручении премии

Украинская актриса Лариса Кадочникова отказалась переходить с русского языка на украинский, произнося речь на вручении премии имени Сергея Параджанова в Доме Кино. Об этом сообщила писательница Лариса Ницой в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Когда актриса произносила речь на русском, один из зрителей перебил ее и потребовал перейти на украинский язык.

«На украинском я играю в театре. Вы извините, но я имею право говорить хоть на английском языке. Слышите? Уважайте меня. Я много сделала для Украины. Я никуда не уезжала. Я здесь. Я играю в театре спектакли на украинском языке», — ответила Кадочникова, после чего продолжила выступление на русском языке и призвала «не враждовать».

Из зала послышались крики «браво», некоторые зааплодировали.

Кадочниковой 87 лет. Она родилась в Москве, в 1961 году окончила ВГИК, после чего служила в «Современнике», Киевской киностудии имени А. П. Довженко, Киевском Академическом русском драматическом театре имени Леси Украинки. Наибольшую известность она приобрела за главную женскую роль в фильме «Тени забытых предков» (1964) режиссера Сергея Параджанова. Она также играла в картинах «Родник для страждущих», «Белая птица с черной отметкой», «Воскресение», а также сериалах «Чужая жизнь», «Офицерские жены».

После начала военной операции украинские власти неоднократно призывали ограничить общение граждан на русском языке. В частности, его сравнивал с «элементом враждебной пропаганды и промывки мозгов» возглавлявший в 2022 году Совет национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Спустя два года лишь в трех школах на Украине преподают русский язык, утверждал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Министерство образования Украины в октябре 2024 года также поддержало законопроект, предусматривающий запрет общения на русском языке во время перемен в школах.