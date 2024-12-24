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Русский язык остался на пятом месте по конкурентоспособности в мире

Институт им. Пушкина: русский язык находится на 5 месте по конкурентоспособности
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина констатировал неизменность пребывания русского языка на пятом месте в мире по конкурентоспособности за последние семь лет. Это следует из исследования, результаты которого есть у РБК.

Такая работа проводится ежегодно с 2020 года, и эту позицию по представленным параметрам русский язык занимает неизменно. Его сравнивают с 11 другими языками мира.

«Исследование 2024 года включает в себя новейший рейтинг глобальной конкурентоспособности русского языка, составленный на основе актуальных справочных материалов и баз данных наиболее крупных площадок цифровой дистрибуции компьютерных программ», — пояснил исполняющий обязанности ректора института Пушкина Никита Гусев.

Также он сообщил, что в этом исследовании применяются результаты сравнительного анализа положения русского языка в ряде ключевых сфер жизнедеятельности, таких как политическая, научная и медиасфера.

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По показателю «Языки по числу говорящих/пользователей» русский язык занимает девятое место в рейтинге и сохраняет это положение в течение последних двух лет. На нем говорят более 255 млн человек.

По числу носителей русский язык находится на седьмом месте в мире. Под носителями подразумевают человека, который активно использует язык и владеет всеми его нормами. Доля носителей среди всех говорящих на русском языке людей составляет 57,8%.

В 2024 году институт впервые проанализировал количество стран, в которых говорят на том или ином языке. По этому параметру русский язык занял шестое место.

По количеству использования языка в деловых международных отношениях русский язык оказался на четвертом месте после английского, французского и испанского. Он является рабочим в 15 из 23 рассмотренных международных организаций.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

За счет количества научных публикаций на русском языке он занял пятое место в мире среди языков, представленных в науке. В исследования включены сведения обо всех публикациях, индексируемых в реферативной базе данных Scopus и на платформе о научных публикациях Web of Science на каждом из 12 рассматриваемых языков.

Среди популярности в периодических изданиях русский язык занял седьмое место. По параметру «Языки в цифровой cpeдe» он занял шестое место. Исходя из всех проанализированных параметров русский язык занял пятое место в глобальном рейтинге, добавляется в исследовании.

В 2025 году институт планирует развивать систему критериев оценки. Также русский язык изучат в разрезе международного рынка труда в социально-экономическом измерении.

Ранее Госдума поддержала законопроект, вводящий обязательное тестирование знания русского языка для детей мигрантов перед поступлением в школу. Эксперты говорят о рисках для социализации тех детей, которые не смогут сдать тест.

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Теги
русский язык Государственный институт русского языка им. Пушкина Россия Языки
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