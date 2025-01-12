В Госдуме допустили сокращение рабочей недели до четырех дней

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В России в будущем длина рабочей недели может сократиться до четырех дней, заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Я считаю, что действительно со временем мы к этому перейдем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей — это просто будет сделать невозможно», — рассказал он в диалоге с «РИА Новости».

В качестве исключения депутат, в частности, назвал врачей, которые не могут проводить операции на дому или уменьшить число приемов пациентов.

По словам Нилова, такую практику возможно будет ввести, когда в стране произойдет оптимизация, роботизация труда, а также развитие искусственного интеллекта. Это позволит увеличить производительность и снизить личное присутствие. При этом изменения должны происходить «эволюционно», без излишнего регулирования и вмешательства, считает депутат.

В 2023 году в Минтруде заявили, что нет необходимости законодательно закрепить в России четырехдневную рабочую неделю. В ведомстве объяснили, что действующие нормы позволяют работодателям организовывать гибкий график в индивидуальном порядке.

При этом в том же году, согласно опросу SuperJob, почти половина россиян (49%) поддержали идею сократить рабочую неделю до четырех дней, против выступили 28% опрошенных.