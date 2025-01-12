 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Госдуме допустили сокращение рабочей недели до четырех дней

Депутат Нилов допустил сокращение рабочей недели до четырех дней
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России в будущем длина рабочей недели может сократиться до четырех дней, заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Я считаю, что действительно со временем мы к этому перейдем. Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей — это просто будет сделать невозможно», — рассказал он в диалоге с «РИА Новости».

В качестве исключения депутат, в частности, назвал врачей, которые не могут проводить операции на дому или уменьшить число приемов пациентов.

По словам Нилова, такую практику возможно будет ввести, когда в стране произойдет оптимизация, роботизация труда, а также развитие искусственного интеллекта. Это позволит увеличить производительность и снизить личное присутствие. При этом изменения должны происходить «эволюционно», без излишнего регулирования и вмешательства, считает депутат.

Власти Японии начали продвигать идею о четырехдневной рабочей неделе
Общество

В 2023 году в Минтруде заявили, что нет необходимости законодательно закрепить в России четырехдневную рабочую неделю. В ведомстве объяснили, что действующие нормы позволяют работодателям организовывать гибкий график в индивидуальном порядке.

При этом в том же году, согласно опросу SuperJob, почти половина россиян (49%) поддержали идею сократить рабочую неделю до четырех дней, против выступили 28% опрошенных.

Читайте РБК в Telegram.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Госдума рабочая неделя депутат четырехдневная рабочая неделя
Материалы по теме
Власти Японии начали продвигать идею о четырехдневной рабочей неделе
Общество
Глава Минтруда выступил против введения шестидневной рабочей недели
Экономика
В Минтруде не увидели необходимости в четырехдневной рабочей неделе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
Илон Маск обвинил в пожарах власти КалифорнииОбщество, 22:29
Российский альпинист отдал «почти все призовые» ради шанса на ОлимпиадуСпорт, 22:20
Экзитполы в Хорватии показали победу критикующего Украину президентаПолитика, 21:53
В Госдуме допустили сокращение рабочей недели до четырех днейОбщество, 21:42
Россия и Турция предупредили о рисках энергетической безопасностиПолитика, 21:35
Самолет «Аэрофлота» Москва — Ереван внепланово сел в МахачкалеОбщество, 21:19
«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве выбил «Арсенал» из Кубка АнглииСпорт, 21:07
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Вучич предложил провести встречу Путина и Трампа в СербииПолитика, 20:58
МЧС сообщило, что Байкал этой зимой не покроется льдомОбщество, 20:55
В Париже увидели риск для космической программы ЕС из-за SpaceXПолитика, 20:33
В акватории Черного моря в Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,3Общество, 20:22
Навратилова заявила о необходимости «снести» всю систему WADAСпорт, 19:54
Число пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР выросло до 33Общество, 19:51
Госдуме предложили уточнить понятие «отпуск»Общество, 19:43