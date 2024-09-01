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Общество ,  
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Власти Японии начали продвигать идею о четырехдневной рабочей неделе

Японские власти пытаются уговорить людей и компании перейти на четырехдневную рабочую неделю, чтобы решить проблему нехватки рабочей силы, однако инициатива остается непопулярной, сообщает Associated Press со ссылкой на Минтруд и Минздрав страны.

Японское правительство впервые высказалось в поддержку сокращения рабочей недели в 2021 году, однако эта концепция набирает популярность медленно. Только около 8% компаний в Японии разрешают сотрудникам брать три и более выходных дня в неделю, в то время как 7% предоставляют своим работникам один выходной, предусмотренный законом.

Сотрудники японских компаний тоже неохотно переходят на четырехдневный график. В частности, из 63 тыс. работников Panasonic Holdings Corp., которые имеют право работать только четыре дня в неделю, только 150 сотрудников решили перейти на него. По оценке AP, это связано с «культурой трудоголикового стоицизма» в Японии.

Кроме четырехдневной рабочей недели, власти Японии продвигают и другие гибкие условия, в том числе ограничения на сверхурочную работу и ежегодный оплачиваемый отпуск.

В Дубае предложили установить 4-дневную рабочую неделю для госслужащих
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В августе The Arabian Post сообщила, что проект четырехдневной рабочей недели для государственных служащих планируют запустить в Дубае. Инициатива под названием «Наше гибкое лето» должна была пройти с 12 августа по 30 сентября 2024 года и распространиться на 15 государственных учреждений.

Власти Дубая считают, что этот шаг должен помочь снизить потребление энергии в государственных учреждениях и предоставить сотрудникам больше времени для отдыха.

В июне 2023 года министр труда и социальной защиты Антон Котяков оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели в России. В интервью «РИА Новости» он заявил, что вводить такую неделю на законодательном уровне нет необходимости, эта возможность имеется и сегодня — по договоренности с работодателем.

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Теги
Япония четырехдневная рабочая неделя условия труда
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