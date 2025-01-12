Задержанный после смерти пациентки главврач ушел на спецоперацию

Олег Серебрянский (Фото: medica24 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)))

Бывший генеральный директор и главный врач московской клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский, который был задержан в феврале 2024 года по делу о смерти пациентки, отправился в зону военной операции на Украине, сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования. Эту информацию также подтвердил знакомый Серебрянского.

По данным собеседника РБК, ходатайство экс-главы клиники об отправке на спецоперацию удовлетворили перед Новым годом.

Дело, по которому был задержан Серебрянский, возбудили в 2021 году после того, как в апреле того же года женщина, проходившая в «Медицине 24/7» лечение, внезапно умерла после процедуры химиотерапии.

Серебрянского заподозрили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК), предусматривающей до шести лет лишения свободы.

Как сообщали в Следственном комитете, бывший главврач после начала следственных действий скрылся от правоохранительных органов, был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Серебрянский в разговоре с РБК отмечал, что не согласен с позицией следствия, и называл дело против себя сфабрикованным. 10 февраля 2024 года он был задержан в Москве по прилете из Турции, его поместили в СИЗО.

Весной 2024 года президент Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности людей, совершивших преступление или осужденных, при поступлении на военную службу по призыву или при заключении контракта. Освобождение наступает либо после награждения госнаградой, полученной во время службы, либо после увольнения с нее.