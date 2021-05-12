Следователи возбудили дело после смерти женщины в московской клинике

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Столичные следователи проводят проверку после смерти пациентки в клинике «Медицина 24/7». По мнению сотрудников СК, к летальному исходу могла привести проведенная в медицинском центре химиотерапия.

«Женщина 1949 года рождения с февраля проходила лечение в одной из частных медицинских клиник, где 14 апреля после проведения процедуры химиотерапии ее состояние резко ухудшилось. В связи с этим в дальнейшем женщина была госпитализирована в одну из городских больниц, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, последняя скончалась», — сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве



В пресс-службе также отметили, что привести к смертельному исходу могло ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК) возбуждено уголовное дело.

Первый заместитель гендиректора клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Андрей Симанков в беседе с РБК утверждал, что после процедуры самочувствие женщины улучшилось и вины сотрудников клиники в смерти пациентки нет.

«Действия сотрудников клиники не могли привести к смерти женщины, так как она покинула клинику в стабильном состоянии с явным улучшением. После этого она провела более двух недель в другом медицинском учреждении, — утверждает он, — Наша клиника работает в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, мы используем только сертифицированные и проверенные препараты и оборудование, в нашем медицинском учреждении работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом, которые регулярно повышают квалификацию как в России, так и за рубежом».

Симанков также отметил, что обращение женщины в клинику было добровольным, а состояние, в котором она поступила, было более тяжелым, чем на момент выписки.