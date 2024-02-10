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Задержан экс-глава московской клиники по делу о смерти пациентки

СК: задержан экс-глава «Медицины 24/7» Серебрянский по делу о смерти пациентки
Бывший главврач частной клиники в Москве арестован по делу о смерти пациентки, его задержали после прилета из Турции. Его обвиняют в смерти женщины после процедуры химиотерапии. Врач отвергает обвинения
Олег Серебрянский
Олег Серебрянский (Фото: medica24 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Задержан бывший генеральный директор и главный врач клиники «Медицина 24/7» в Москве Олег Серебрянский, он находился в международном розыске, сообщил Следственный комитет.

Его задержали в аэропорту после прилета из Турции и поместили в СИЗО.

В результате оказания клиникой услуг умерла женщина, следует из материалов дела, которое возбудили еще в 2021 году. По мнению следователей, к летальному исходу могла привести проведенная в клинике химиотерапия. По данным СК, женщина 1949 года рождения с февраля 2021 года проходила лечение в клинике, а 14 апреля после процедуры химиотерапии ее состояние резко ухудшилось. После этого пациентку отвезли в одну из городских больниц, где она умерла.

Серебрянский не согласен с претензиями следователей и считает дело против себя сфабрикованным.

Его подозревают по уголовной статье (ч. 2 ст. 238 УК) об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть человека. Она предусматривает лишение свободы на срок до шести лет в качестве предельного наказания.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

30 апреля 2021 года следователи и сотрудники Росздравнадзора провели контрольное мероприятие в «Медицине 24/7». В клинике согласились принять мнимого больного, якобы перенесшего инсульт, Росздравнадзор указал, что там не имели разрешительных документов на лечение пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.

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«В клинику поступил пациент, которого начали осматривать в приемном отделении. Если бы клиника отказалась осмотреть пациента, то речь шла бы об уголовной ответственности за неоказание медицинской помощи», — пояснял Серебрянский.

Врач указал, что пациента не госпитализировали, он не прошел дальше приемного покоя и никакие услуги не оплачивал. Поступление и осмотр пациента в приемном отделении клиники не могут свидетельствовать о нарушении порядка, настаивал Серебрянский.

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Следственный комитет задержание частная клиника медицина
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