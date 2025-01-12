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Общество ,  
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Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 13 человек

Число погибших в пожарах Калифорнии возросло до 13 человек, сообщает NBC News.

Еще 13 человек пропали без вести, проинформировал шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна. Однако неясно, связаны ли исчезновения с пожарами, уточнил он.

По меньшей мере 153 тыс. жителей Лос-Анджелеса были эвакуированы в течение ночи.

Калифорния в огне. Фоторепортаж РБК
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Всего огонь охватил территорию площадью 39 тыс. акров (15783 га) в районе Большого Лос-Анджелеса, уничтожив целые населенные пункты и более 12 тыс. строений.

Число погибших из-за пожаров в Калифорнии возросло до 11
Общество

Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. Бедствие охватило районы Лос-Анджелеса, в частности Пасифик-Палисейдс, Альтадену, Малибу. Позднее огонь распространился на Итон, Херст и другие районы. Не менее 10 тыс. объектов недвижимости были уничтожены, в том числе дома некоторых голливудских звезд — например, Пэрис Хилтон.

Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 13 человек
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11 января на округ Лос-Анджелес в Калифорнии обрушилось огненное торнадо. Это редкое явление в виде вращающегося столба огня, пепла и дыма, создаваемого огнем и сильными ветрами.

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