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В Малибу сгорел дом Пэрис Хилтон

В Малибу в результате лесного пожара сгорел дом Пэрис Хилтон

Дом американской модели и актрисы Пэрис Хилтон в Малибу на западе округа Лос-Анджелес сгорел в результате лесного пожара. Об этом она сама сообщила в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире — это то, что никто не должен испытывать», — написала актриса.

Лесные пожары бушуют в Южной Калифорнии с 7 января. Они начались в престижном районе Лос-Анделеса Пасифик-Палисейдс, после чего распространились на Малибу и курортный город Санта-Моника. В Пасифик-Палисейдс в общей сложности уничтожено около 1 тыс. домов. По последним данным, площадь пожара там составляет 15,8 тыс. акров (около 64 тыс. кв. м).

В Малибу сгорел дом Пэрис Хилтон
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И в Малибу, и в Пасифик-Палисейдс находятся дома многих голливудских актеров, знаменитых музыкантов и звезд шоу-бизнеса. Sky News пишет, что в районах, где бушует огонь, располагаются резиденции в том числе Тома Хэнкса, Мэтта Дэймона, Стивена Спилберга, Dr. Dre, Адама Сэндлера, Бейонсе, Jay-Z, Ким Кардашьян, Леди Гаги и Билли Айлиш. Об эвакуации из-за лесных пожаров сообщали такие актеры, как Марк Хэмилл, Джеймс Вудс, Мэнди Мур, а также вице-президент США Камала Харрис.

Резиденция Харрис попала под эвакуацию из-за лесных пожаров
Общество

По последним данным жертвами стихии стали пять человек. Огонь угрожает как минимум 28 тыс. домов, при этом пламя продолжает распространяться, появляются новые очаги.

Как указывает Национальная метеорологическая служба США, сильные ветры Санта-Аны, которые несут сухой воздух, в сочетании с сухой погодой создали идеальные условия для распространения пожаров на юге Калифорнии. Температура в Лос-Андежелесе составляет около плюс 17 градусов по Цельсию.

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Теги
лесной пожар Калифорния Лос-Анджелес Пэрис Хилтон дом актеры
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В Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров погибли пять человек
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