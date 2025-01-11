Число погибших из-за пожаров в Калифорнии возросло до 11
По меньшей мере 11 человек погибли в результате пожаров в Лос-Анджелесе, пишет CNN со ссылкой на судмедэксперта округа. Ранее было известно о 10 погибших.
Официальные лица предупреждают, что точное число не будет известно, пока для следователей не станет безопасно посещать пострадавшие от пожара районы.
По данным телеканала, более 100 тыс. человек находятся под действием приказа об эвакуации, еще десятки тысяч находятся в зоне, где действует предупреждение о возможной эвакуации. В Лос-Анджелесе уничтожены по меньшей мере 10 тыс. объектов недвижимости.
Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. Бедствие охватило районы Лос-Анджелеса, в частности, Пасифик-Палисейдс, Альтадена, Малибу и другие территории, где сильные ветра и низкая влажность способствовали быстрому распространению огня.
Действующий президент США Джо Байден заявил, что лесные пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными за всю историю штата. Из-за возгорания несколько голливудских звезд лишились домов, в частности актеры Дайан Уоррен, Джейми Ли Кертис, Мэнди Мур, Пэрис Хилтон. Также сгорел дом сына президента США Хантера Байдена в Малибу.
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