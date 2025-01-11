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Общество ,  
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В США назвали новую версию возникновения лесных пожаров в Калифорнии

Daily Mail: в Калифорнии во время лесных пожаров заметили огненное торнадо

Пожарные службы выясняют, было ли оборудование коммунальной компании Edison International причастно к возгоранию в Херсте недалеко от долины Сан-Фернандо в Южной Калифорнии. Об этом пишет Bloomberg.

По данным самой компании, оборванный провод был обнаружен на башне, связанной с линией электропередачи Eagle Rock Sylmar 220 кВ. Однако в организации заявили, что не знают, произошло ли повреждение до или после начала пожара.

Пока ни одно пожарное управление не предположило, что пожар возник из-за электротехнического оборудования компании Edison, отмечает издание.

Калифорния в огне. Фоторепортаж РБК
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Ранее полиция Лос-Анджелеса не стала обвинять в поджоге мужчину, которого местные жители задержали вскоре после начала пожара в районах Калабасас и Вест-Хиллз 9 января. Они заявили, что мужчина пытается разжечь огонь на Ибарра-роуд. Однако полиция провела допрос и следственные действия и решила, что оснований для ареста мужчины по подозрению в поджоге нет.

В США полиция не стала обвинять в поджоге задержанного жителями мужчину
Общество
Фото:Apu Gomes / Getty Images

Лесные пожары в Калифорнии продолжаются с 7 января. Бедствие охватило районы Лос-Анджелеса, в частности Пасифик-Палисейдс, Альтадену, Малибу. Позднее огонь распространился на Итон и Херст, а также другие районы. По последним данным, число погибших достигло 11 человек, 100 тыс. жителей оказались в зоне, подлежащей эвакуации. По меньшей мере 10 тыс. объектов недвижимости уничтожены, в том числе дома некоторых голливудских звезд — например, Пэрис Хилтон.

В США назвали новую версию возникновения лесных пожаров в Калифорнии
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Начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули заявила, что отсутствие в гидрантах воды подвело пожарных, передает The Hill. По ее словам, задача спасателей — защищать население, они не контролируют водоснабжение.

11 января на округ Лос-Анджелес в Калифорнии обрушилось огненное торнадо, сообщает Daily Mail. Огненный торнадо — редкое явление в виде вращающегося столба огня, пепла и дыма, создаваемого огнем и сильными ветрами.

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Лос-Анджелес пожар США коммунальные службы
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