Губернатор Краснодарского края сообщил о 5 тыс. т мазута в море

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

После крушения танкеров в декабре на дне моря лежит около 5 тыс. т мазута, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передали «РИА Новости».

«Около 5 тыс. т где-то на дне лежит. Это некая желеобразная масса, которая никуда не движется», — отметил он.

Губернатор добавил, что после очистки моря нужно будет рекультивировать пляжи.

Вывезенный песок можно будет использовать только для строительства дорог, даже если отделить его от нефтепродуктов. Сейчас на переработку отправлено уже 40 тыс. т такого песка, рассказал Кондратьев.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря из-за шторма в Керченском проливе. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная часть вылилась в море. Топливо вынесло на побережье как в Крыму, так и в Краснодарском крае.

По оценке научного руководителя Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, загрязнено по меньшей мере 200 тыс. т грунта. Президент Владимир Путин назвал произошедшее «экологической бедой». Кондратьев 25 декабря сообщил, что мазут на берег Анапы и Темрюкского района выносит до сих пор. 10 января произошел новый выброс мазута с танкера «Волгонефть-239».