На побережье Черного моря зафиксировали новый выброс мазута
С кормы потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» начался новый выброс мазута, сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«Мониторинговые группы обнаружили, что из судна начался выход нефтепродуктов. В настоящий момент неизвестно, каков масштаб повреждений. На судне находятся специалисты Морспасслужбы, которые должны это установить», — говорится в сообщении.
Корму танкера выбросило на мель в районе поселка Тамань. На опубликованных оперштабом кадрах видно, что в зоне прибоя в этом районе скапливается мазут. Минтранс России уточнил, что площадь пятна — около 2,8 тыс. кв. м.
В ведомстве сообщили, что пятно «локализуют с помощью боновых заграждений и затем уберут с морской поверхности биосорбентом». Корму танкера под водой обследуют водолазы. На устранение разлива направлены пять судов и береговая спасательная служба с оборудованием и спецтехникой. Под водой кормовую часть танкера дополнительно осматривают водолазы.
«Волгонефть 239» потерпел крушение 15 декабря. Тогда же сел на мель еще один танкер «Волгонефть 212». Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута.
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