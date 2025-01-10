На побережье Черного моря зафиксировали новый выброс мазута

Фото: Оперативный штаб - Краснодарский край

С кормы потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» начался новый выброс мазута, сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Мониторинговые группы обнаружили, что из судна начался выход нефтепродуктов. В настоящий момент неизвестно, каков масштаб повреждений. На судне находятся специалисты Морспасслужбы, которые должны это установить», — говорится в сообщении.

Корму танкера выбросило на мель в районе поселка Тамань. На опубликованных оперштабом кадрах видно, что в зоне прибоя в этом районе скапливается мазут. Минтранс России уточнил, что площадь пятна — около 2,8 тыс. кв. м.

В ведомстве сообщили, что пятно «локализуют с помощью боновых заграждений и затем уберут с морской поверхности биосорбентом». Корму танкера под водой обследуют водолазы. На устранение разлива направлены пять судов и береговая спасательная служба с оборудованием и спецтехникой. Под водой кормовую часть танкера дополнительно осматривают водолазы.

«Волгонефть 239» потерпел крушение 15 декабря. Тогда же сел на мель еще один танкер «Волгонефть 212». Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута.

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