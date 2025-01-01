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Политика ,  
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В Словакии подтвердили остановку транзита российского газа через Украину

Фото: Georg Wendt / dpa / Global Look Press
Фото: Georg Wendt / dpa / Global Look Press

Словацкая газотранспортная компания Eustream подтвердила прекращение транзита российского газа в Словакию через территорию Украины, сообщает издание Denník N.

«Eustream подтвердила, что поток сырья с Украины в Словакию остановился», — говорится в публикации.

Утром 1 января компания «Газпром» прекратила подачу российского газа для его транспортировки в Европу через территорию Украины. По этому маршруту российский газ получали, в частности, Молдавия и страны Евросоюза, в том числе Австрия, Италия, Чехия и Словакия.

Такая ситуация сложилась из-за неоднократного отказа украинской стороны продлевать соглашения, отметили в «Газпроме».

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Роберт Фицо

В своем Facebook (входит в Meta, признанную экстремистской организацией и запрещенную в России) премьер Словакии Роберт Фицо опубликовал обращение к представителям Евросоюза. В нем он заявил, что прекращение подачи газа в Европу через Украину будет иметь тяжелые последствия для стран Евросоюза, в то время как Россия «легко разместит такой объем газа на других рынках».

В сентябре в Чехии заявили, что газотранспортная система страны обладает достаточной мощностью для замещения транзита российского газа через Украину в страны Восточной Европы, если поставки прекратятся.

Президент Владимир Путин говорил, что Россия сможет поставлять газ в Европу другими маршрутами, например через «Турецкий поток» или «Голубой поток».

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