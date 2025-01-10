Reuters узнал об «одних из самых жестких санкций» США против нефти России

Под ограничения, вероятно, попадут 180 танкеров, десятки трейдеров, две крупные нефтяные компании и некоторые руководители российской нефтяной отрасли. Москва считает санкции незаконными

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

США планируют ввести «одни из самых жестких санкций» против нефтяной промышленности России. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

В санкционный список могут попасть 180 судов, десятки трейдеров, две крупные нефтяные компании и некоторые руководители российской нефтяной отрасли, говорится в документе.

Reuters отдельно указывает, что документ с перечнем пришел «якобы из Казначейства США» и распространялся среди трейдеров в Европе и Азии. Агентство сделало ремарку, что проверить достоверность документа не смогло.

Источники из нефтяной отрасли Индии также заявили агентству, что под санкции могут попасть более 180 танкеров, которые участвуют в транспортировке российской нефти, а также компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование».

На этих сообщениях нефть марки Brent выросла на $2,5, на 3,3%, до отметки $79,42 за баррель, пишет Reuters. Позже, к 16:40 мск, нефть выросла до отметки $79,83.

Ранее Reuters со ссылкой на источники писал, что целями последнего санкционного удара администрации уходящего президента США Джо Байдена могут стать российские танкеры, которые перевозят нефть по цене выше ценового потолка в $60 за баррель, и те, кто причастен к продаже. Потолок цен на нефть действует с декабря 2022-го, в феврале 2023-го также был введен ценовой лимит на нефтепродукты (на дизель из России составит $100 за баррель, на мазут — $45 за баррель). По данным агентства, об ограничениях объявят на этой неделе.

Запад уже более года вводит санкции против танкеров, которые, предположительно, относятся к «теневому флоту» России. ЕС в декабре ввел 15-й пакет санкций, под ограничения попали 52 судна из третьих стран, которые подозревают в перевозке российской нефти.

Москва в ответ на введение ценового потолка запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Кремль отмечал в связи с сообщениями о новых санкциях, что администрация Байдена попытается оставить избранному президенту Дональду Трампу «максимально тяжелое наследие» в отношениях с Россией.