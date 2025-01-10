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Война санкций ,  
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Reuters узнал об «одних из самых жестких санкций» США против нефти России

Reuters: США введут против нефти России одни из самых жестких санкций
Сюжет
Война санкций
Под ограничения, вероятно, попадут 180 танкеров, десятки трейдеров, две крупные нефтяные компании и некоторые руководители российской нефтяной отрасли. Москва считает санкции незаконными
BRENT BRENT $79,7 +7,15%
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

США планируют ввести «одни из самых жестких санкций» против нефтяной промышленности России. Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

В санкционный список могут попасть 180 судов, десятки трейдеров, две крупные нефтяные компании и некоторые руководители российской нефтяной отрасли, говорится в документе.

Reuters отдельно указывает, что документ с перечнем пришел «якобы из Казначейства США» и распространялся среди трейдеров в Европе и Азии. Агентство сделало ремарку, что проверить достоверность документа не смогло.

Источники из нефтяной отрасли Индии также заявили агентству, что под санкции могут попасть более 180 танкеров, которые участвуют в транспортировке российской нефти, а также компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование».

На этих сообщениях нефть марки Brent выросла на $2,5, на 3,3%, до отметки $79,42 за баррель, пишет Reuters. Позже, к 16:40 мск, нефть выросла до отметки $79,83.

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Фото:Мария Ионова-Грибина для РБК

Ранее Reuters со ссылкой на источники писал, что целями последнего санкционного удара администрации уходящего президента США Джо Байдена могут стать российские танкеры, которые перевозят нефть по цене выше ценового потолка в $60 за баррель, и те, кто причастен к продаже. Потолок цен на нефть действует с декабря 2022-го, в феврале 2023-го также был введен ценовой лимит на нефтепродукты (на дизель из России составит $100 за баррель, на мазут — $45 за баррель). По данным агентства, об ограничениях объявят на этой неделе.

Запад уже более года вводит санкции против танкеров, которые, предположительно, относятся к «теневому флоту» России. ЕС в декабре ввел 15-й пакет санкций, под ограничения попали 52 судна из третьих стран, которые подозревают в перевозке российской нефти.

Москва в ответ на введение ценового потолка запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Кремль отмечал в связи с сообщениями о новых санкциях, что администрация Байдена попытается оставить избранному президенту Дональду Трампу «максимально тяжелое наследие» в отношениях с Россией.

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