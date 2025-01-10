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Общество ,  
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Сын Боярского рассказал о плановом обследовании отца

Сын Боярского: отец прошел плановое обследование и готовится к спектаклю
Сергей Боярский
Сергей Боярский (Фото: sergeyboyarskiy24 / Telegram)

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прошел плановое медицинское обследование, а сейчас готовится к спектаклю. Об этом его сын Сергей Боярский написал в своем телеграм-канале

«Уважаемые коллеги-журналисты, с папой все в порядке, говорил с ним только что», — отметил он.

Михаил Боярский попал в больницу
Общество
Михаил Боярский

Ранее RT со ссылкой на источник в медицинских кругах сообщило, что Боярский попал в больницу, где ему поставили предварительный диагноз — ишемическая болезнь сердца. Телеканал РЕН ТВ запечатлел Боярского, когда он входил в Мариинскую больницу.

Весной 2023 года Боярский сообщил о планах завершить карьеру в театре по состоянию здоровья, а в ноябре того же года он попал в реанимацию Мариинской больницы с инфарктом.

26 декабря 2024 года артисту исполнилось 75 лет, с чем его поздравил президент России Владимир Путин.

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Михаил Боярский

актер, певец, музыкант
26 декабря 1949 года
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