Путин поздравил Боярского с 75-летним юбилеем

Михаил Боярский (Фото: Замир Усманов / ТАСС)

Президент Владимир Путин поздравил актера театра и кино Михаила Боярского с 75-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия помогли Вам добиться впечатляющих успехов в избранном деле, стать подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа, заслужить искреннюю любовь публики», — говорится в документе.

Путин также пожелал актеру и его семье здоровья и вдохновения.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. Его актерская карьера началась с массовки в спектакле «Преступление и наказание» в составе труппы Театра имени Ленсовета.

Первыми большими ролями в театре для Боярского стали Луис («Дульсинея Тобосская»), Певец («Люди и страсти») и Педро («Интервью в Буэнос-Айресе»). Однако известность принесли актеру роли в кино. Поворотным моментом в биографии актера стал телефильм «Д’Артаньян и три мушкетера», снятый в 1978 году.

Боярский принимал участие в качестве гостя или ведущего во многих программах на телевидении, а также в телеспектаклях и мюзиклах. Кроме карьеры актера он состоялся как певец и музыкант.