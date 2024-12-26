Путин поздравил Боярского с 75-летним юбилеем
Президент Владимир Путин поздравил актера театра и кино Михаила Боярского с 75-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия помогли Вам добиться впечатляющих успехов в избранном деле, стать подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа, заслужить искреннюю любовь публики», — говорится в документе.
Путин также пожелал актеру и его семье здоровья и вдохновения.
Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. Его актерская карьера началась с массовки в спектакле «Преступление и наказание» в составе труппы Театра имени Ленсовета.
Первыми большими ролями в театре для Боярского стали Луис («Дульсинея Тобосская»), Певец («Люди и страсти») и Педро («Интервью в Буэнос-Айресе»). Однако известность принесли актеру роли в кино. Поворотным моментом в биографии актера стал телефильм «Д’Артаньян и три мушкетера», снятый в 1978 году.
Боярский принимал участие в качестве гостя или ведущего во многих программах на телевидении, а также в телеспектаклях и мюзиклах. Кроме карьеры актера он состоялся как певец и музыкант.
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