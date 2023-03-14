Михаил Боярский заявил о завершении театральной карьеры

73-летний артист сообщил, что не смог до конца восстановиться после коронавируса, перенесенного летом 2021 года, и ему тяжело работать на сцене

Михаил Боярский (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Народный артист РСФСР Михаил Боярский сообщил «Пятому каналу», что думает о завершении карьеры в театре из-за состояния здоровья.

«Я едва по сцене передвигаюсь. Танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу», — сказал Боярский. Он связал это с коронавирусом, который перенес полтора года назад: «Постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное».

По словам актера, сниматься в фильмах проще, поскольку можно переснять дубль или взять паузу. Однако, отметил Боярский, он недоволен тем, что предлагают современные режиссеры: «Сценарии сегодняшние достаточно пусты. Зачем снимаются такие фильмы? Они родились для того, чтобы что? Чтобы сделать двенадцатисерийный фильм?».

Боярскому 73 года. Летом 2021 года он переболел COVID-19, а в начале марта сообщил, что не смог полностью восстановиться после болезни. Актер назвал постковидный синдром чудовищным состоянием, после которого он «глупее стал намного, не такой подвижный, как ранее».

Боярский получил музыкальное образование по классу фортепиано в школе при Ленинградской консерватории, затем поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Его первая роль на сцене — Д'Артаньян в спектакле Ленинградского театра им. Ленинского Комсомола. С 1972 по 1987 год служил в Театре имени Ленсовета.

В кино Боярский дебютировал в мюзикле «Соломенная шляпка» (1974). На счету актера десятки ролей, в числе самых известных — работы в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Старший сын», «Гардемарины, вперед!», «Собака на сене», «Дон Сезар де Базан».

В последние годы Боярский вел концертную деятельность, также он озвучивает музыкальные фильмы и мультфильмы.