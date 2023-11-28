Боярский с инфарктом попал в реанимацию Мариинской больницы, ему уже лучше, артиста перевели в обычную палату. У него «голос бодрый», сказал в разговоре с РБК сын артиста

Михаил Боярский (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Актер Михаил Боярский перенес инфаркт, он уже находится в обычной палате, сообщил РБК его сын Сергей Боярский.

«Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате. Спасибо за беспокойство», — рассказал он.

В Театре им. Ленсовета ТАСС заявили, что актер был «планово госпитализирован».

О госпитализации Боярского сообщили петербургский канал «78» и телеграм-канал «112». По их данным, 73-летний артист находится в Мариинской больнице, его уже перевели из реанимации в обычную палату. «Фонтанка» пишет, что его госпитализировали 27 ноября.

Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде в семье актеров. В первый раз снялся в кино в десятилетнем возрасте — в короткометражке «Спички детям не игрушки» — вместе с дядей Николаем Боярским. После школы он поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, окончив который в 1972 году, начал работать в Театре им. Ленсовета (из него он ушел в 1986-м, в 2009-м вернулся).

В марте 2023-го Боярский объявил о планах завершить работу в театре из-за состояния здоровья, которое ухудшилось после перенесенного в 2021 году коронавируса. Пока еще артист играет в двух спектаклях — «Смешанные чувства» и «В этом милом старом доме».

Кинокарьера актера полноценно началась в 1974 году. Всего он снялся примерно в сотне фильмов, самые известные из которых — «Три мушкетера», «Гардемарины, вперед!», «Тарас Бульба», «Тартюф» и другие.

Боярский также широко известен как музыкант. В детстве он ходил в музыкальную школу при Ленинградской консерватории по классу фортепиано, в институте входил в состав рок-группы, в армии играл на барабанах. Он записал несколько сотен музыкальных композиций как при съемках в кино, так и в качестве самостоятельных произведений. Среди последних наиболее популярны «Зеленоглазое такси», «Городские цветы», «Рыжий конь» и т.д.

Женат на Ларисе Луппиан, которая с 2019 года работает художественным руководителем Театра им. Ленсовета. У пары двое детей — дочь Елизавета, тоже актриса, и сын Сергей, депутат Госдумы от партии «Единая Россия».