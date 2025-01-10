Михаил Боярский попал в больницу
Народный артист РСФСР Михаил Боярский попал в больницу, сообщает RT со ссылкой на источник в медицинских кругах.
По информации издания, в качестве предварительного диагноза актеру поставили ишемическую болезнь сердца.
Боярского, входящего в Мариинскую больницу в Петербурге, запечатлел и телеканал РЕН ТВ. По данным канала, госпитализация носит плановый характер, артисту предстоит пройти коронарографию и стентирование.
РБК обратился за комментарием к Сергею Боярскому, сыну актера.
В разговоре с телеграм-каналом Mash Михаил Боярский заявил, что по вопросам своего здоровья общается только с близкими.
В ноябре 2023 года Боярский уже лежал с инфарктом в реанимации Мариинской больницы. За несколько месяцев до этого он объявил о планах завершить работу в театре по состоянию здоровья, которое ухудшилось после перенесенного в 2021 году коронавируса.
26 декабря 2024 года артисту исполнилось 75 лет.
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