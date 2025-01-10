Маск назвал условие для быстрого разрешения конфликта на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп способен быстро разрешить конфликт на Украине, заявил бизнесмен Илон Маск в ходе беседы с лидером партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и кандидатом в канцлеры ФРГ Алис Вайдель в соцсети Х (Twitter).
По мнению предпринимателя, Киев не может выстоять в противостоянии с Москвой. В ходе боевых действий погибло много людей, добавил основатель SpaceX.
«Думаю, что президент Трамп очень быстро урегулирует эту войну. <...> Путь к решению существует, но это требует сильного лидерства внутри Соединенных Штатов», — написал Маск.
Вайдель ответил, что завершение конфликта России и Украины «было бы хорошо». При этом лидер АдГ уверена, что у европейских политиков нет стратегии для разрешения противоречий между сторонами.
В ходе предвыборной кампании Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине за сутки с помощью переговоров с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. В начале января он выразил надежду на то, что боевые действия прекратятся в течение полугода.
Республиканец также рассказал, что в курсе о готовности Путина к диалогу, но исключил контакты с ним до своей инаугурации, которая запланирована на 20 января. Financial Times со ссылкой на европейских чиновников писала, что команда Трампа пересматривает свой подход к урегулированию конфликта, чтобы «выглядеть сильными», но еще не продумала конкретный план.
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