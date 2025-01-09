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Военная операция на Украине ,  
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В Британии назвали ожидаемые сроки урегулирования на Украине при Трампе

Глава МИД Великобритании заявил, что Трамп завершит конфликт на Украине в апреле
Сюжет
Военная операция на Украине
Сделка по Украине при Трампе, скорее всего, состоится ближе к Пасхе, считает Дэвид Лэмми. Ранее республиканец выразил надежду на завершение конфликта в течение полугода. Россия настаивает на выходе ВСУ из четырех регионов

Администрация избранного президента США Дональда Трампа, скорее всего, добьется завершения конфликта на Украине к концу апреля, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, пишет The Guardian.

«Дональд Трамп еще не у власти. Судя по тому, что я видел за последние несколько дней, сроки заключения сделки немного сдвинулись с 21 января ближе к Пасхе», — сказал он. В 2025 году православные, католики и протестанты отмечают этот праздник 20 апреля.

Лэмми счел маловероятной возможность завершения конфликта на Украине в течение дня после вступления Трампа в должность президента США.

Выборы президента США состоялись 5 ноября, республиканец одержал на них победу. Его инаугурация пройдет 20 января. В ходе предвыборной кампании Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине за сутки с помощью переговоров с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. 7 января он выразил надежду на то, что боевые действия прекратятся в течение полугода.

FT узнала о пересмотре Трампом подхода к окончанию конфликта на Украине
Политика
Фото:Reuters
Financial Times со ссылкой на европейских чиновников писала, что команда Трампа пересматривает свой подход к урегулированию конфликта, чтобы «выглядеть сильными», но еще не продумала конкретный план. Увеличение ожидаемых сроков завершения боевых действий с одного дня до полугода собеседники издания связали с отсутствием планов США «немедленно отказаться» от военной поддержки Киева. Спецпосланник избранного американского лидера по Украине Кит Келлогг исключил уступки России со стороны Трампа в этом вопросе.

Киев настаивает на реализации «формулы мира», которая содержит требование о выводе российских войск из Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Эти регионы вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов в 2014 и 2022 годы. Украина и западные страны не признали результатов голосования и считают произошедшее аннексией. В Москве исключают возможность переговоров на основе «формулы мира» и призывают учитывать «реалии на земле».

Путин предлагал в качестве условий для прекращения огня вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Украины от членства в НАТО и снятие санкций. Зеленский назвал эту инициативу ультиматумом.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Великобритания Дональд Трамп Военная операция на Украине МИД урегулирование конфликта
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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