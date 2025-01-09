Израиль сообщил о ликвидации четырех полевых командиров ХАМАС

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Военно-воздушные силы армии обороны Израиля ликвидировали в Газе четырех полевых командиров батальона палестинской исламистской группировки ХАМАС «Сабра», сообщила пресс-служба ЦАХАЛ

В частности, израильские военные убили командира «Сабры» Усаму Абу Намоса. В ЦАХАЛ уточнили, что он руководил проведением терактов в отношении израильских граждан, был ответственен за атаки на войска Израиля в районе коридора Нецарим, который находится на севере сектора Газа.

«В ходе дополнительного авиаудара был ликвидирован заместитель командира батальона «Сабра» Махмуд Аль-Тарк. Кроме того, были уничтожены два командира роты спецназа «Нухба» в батальоне «Сабра» движения ХАМАС Махмуд Шахин и Хамада Дири», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В ведомстве добавили, что израильская армия «продолжит действовать против террористов ХАМАС».

В 2024 году ЦАХАЛ ликвидировала несколько руководителей палестинской группировки.

В частности, в конце июля лидер ХАМАС Исмаил Хания погиб при израильском ракетном ударе по зданию в Тегеране. В декабре министр обороны Исраэль Кац впервые подтвердил причастность Израиля к ликвидации Хании.

Занявший пост главы политбюро организации и ее основатель Яхья Синвар погиб в городе Рафах сектора Газа от огнестрельного ранения в голову в середине октября. Израильские военные наткнулись на Синвара случайно во время патрулирования, произошел бой. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщали, что руководитель ХАМАС погиб после того, как танк выпустил снаряд по зданию, где он находился.