Израиль ударил по военному аэродрому на юге Сирии
Израильский самолет атаковал базу военно-воздушных сил в провинции Сувейда на юге Сирии, сообщил телеканал CGTN в соцсети X.
Вокруг атакованного военного аэродрома Халхала виден сильный пожар и слышны звуки взрывов, уточнило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.
В конце декабря 2024 года Израиль нанес удар по складу оружия, который использовался ранее правительственными войсками экс-президента Башара Асада, в результате погибли по меньшей мере 11 человек из числа гражданских лиц.
Израиль объявил об открытии фронта в Сирии 8 декабря после того, как сирийские повстанцы вошли в Дамаск и заявили о свержении Асада. «Сухопутные войска ведут боевые действия на четырех фронтах — против террористов в Иудее и Самарии, в секторе Газа, в Ливане, а вчера вечером мы перебросили войска на территорию Сирии», — сообщил тогда начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Халеви.
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