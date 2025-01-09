Израиль ударил по военному аэродрому на юге Сирии

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Израильский самолет атаковал базу военно-воздушных сил в провинции Сувейда на юге Сирии, сообщил телеканал CGTN в соцсети X.

Вокруг атакованного военного аэродрома Халхала виден сильный пожар и слышны звуки взрывов, уточнило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

В конце декабря 2024 года Израиль нанес удар по складу оружия, который использовался ранее правительственными войсками экс-президента Башара Асада, в результате погибли по меньшей мере 11 человек из числа гражданских лиц.

Израиль объявил об открытии фронта в Сирии 8 декабря после того, как сирийские повстанцы вошли в Дамаск и заявили о свержении Асада. «Сухопутные войска ведут боевые действия на четырех фронтах — против террористов в Иудее и Самарии, в секторе Газа, в Ливане, а вчера вечером мы перебросили войска на территорию Сирии», — сообщил тогда начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Халеви.