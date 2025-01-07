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Политика ,  
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Сын Трампа прилетел в Гренландию

Сын и тезка избранного президента США Дональда Трампа прилетел в столицу Гренландии Нуук на самолете Trump Force One, сообщила газета The Guardians.

Дональд Трамп-младший приземлился в Гренландии спустя несколько часов после того, как его отец вновь заявил о желании получить контроль над арктической автономной территорией.

При этом сын накануне заверил, что он едет не покупать Гренландию. Он назвал цель визита туристической. Вместе с ним прилетел политический активист, соучредитель протрамповской консервативной организации Turning Point USA Чарли Кирк.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала прибытие Дональда Трампа-младшего словами о том, что автономная территория «не продается», «Гренландия принадлежит гренландцам», при этом назвав США своим «ближайшим союзником».

Гренландия — бывшая датская колония и остается частью королевства Дания, которое продолжает контролировать ее внешнюю политику и политику безопасности.

Это самый большой в мире остров площадью 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыты льдом. Она расположена на северо-востоке Северной Америки. На острове немногим более 50 тыс. жителей, большая часть из них — инуиты (эскимосы).

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О том, что Трамп-младший во вторник посетит Гренландию, ранее сообщила телерадиокомпания Danmarks Radio. По ее сведениям, встреч сына избранного президента США с членами правительства Гренландии не запланировано. Министр независимости и иностранных дел Гренландии Минингуак Клейст заявил, что власти «не были проинформированы о характере его программы, поэтому это частный визит».

Газета отметила, что сейчас отношения Гренландии и Дании напряжены в связи с избранием Трампа на пост президента США.  Глава правительства Гренландии Муте Эгеде ранее заявил о желании добиться для острова независимости от Дании.

Трамп еще в декабре говорил, что для США «абсолютно необходимо» владеть Гренландией, чтобы «обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире». Премьер-министр принадлежащего Дании острова Муте Эгеде в ответ заявил, что Гренландия «не продается и никогда не будет продаваться». Вместе с тем Эгеде говорил о желании добиться для острова независимости от Дании. В конце декабря New York Post со ссылкой на источники писала, что Трамп «настроен на 100 процентов» на то, чтобы овладеть Гренландией. По данным The Washington Post, претензии Трампа на Гренландию и Панамский канал связаны со «всеобъемлющей миссией» по противостоянию России и Китаю.

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Дональд Трамп Гренландия визит
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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