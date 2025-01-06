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Политика ,  
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Молдавия ответила демаршем на заявление Москвы о газе для Приднестровья

МИД Молдавии вызвал представителя России из-за слов о газе для Приднестровья
Фото: kakteen / Shutterstock
Фото: kakteen / Shutterstock

Представителя посольства России в Молдавии вызвали в МИД республики после заявления российской дипмиссии об энергокризисе в Приднестровье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство.

Возмутившее Кишинев заявление посольства было опубликовано в его телеграм-канале в понедельник днем. Дипломаты возложили ответственность за сложившуюся ситуацию на Украину и «коллективный Запад».

В заявлении Молдавию обвиняли в «намеренном игнорировании многочисленных проблем» в отношениях с «Газпромом». А Киев, согласно позиции российского посольства, «цинично остановил транзит газа в зимний период, чтобы обречь население Приднестровья на страдания».

«МИД Молдавии призывает российское посольство прекратить действия, которые подрывают отношения между нашими странами и усложняют ситуацию в регионе», — сообщила в Кишиневе пресс-секретарь ведомства Татьяна Барак.

В связи с этим МИД Молдавии решил вызвать представителя дипломатической миссии России.

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Тирасполь

Ранее, 3 января, в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии, а также отключения отопления из-за прекращения поставок российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года. С 16 декабря в Молдавии действует режим чрезвычайного положения, введенный на 60 дней из-за энергокризиса в стране. На российском газе, в частности, работает Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье. Она генерирует основной объем энергии для Молдавии.

В «Газпроме» заявили, что компания прекратит поставки газа в Молдавию с первого дня 2025 года из-за долгов. В Приднестровье граждан также предупредили о возможном временном отключении газоснабжения в случае сокращения или прекращения поставок газа. Накануне, 31 декабря, Болгария заявила о готовности помочь Молдавии с поставками газа.

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Экономика
Фото:Сергей Мамонтов / РИА Новости

А 1 января 2025 года истек пятилетний контракт на поставку российского газа в Европу через Украину, сейчас транзит остановлен, несмотря на сохранявшиеся долгосрочные соглашения «Газпрома» с рядом европейских покупателей. Украинская сторона подтвердила остановку транзита.

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Теги
Приднестровье посол Молдавия энергетический кризис
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