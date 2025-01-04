В Приднестровье предупредили о сбоях мобильной связи из-за энергокризиса
Компания «Интерднестрком», предоставляющая услуги мобильной связи, интернета и телевидения в Приднестровье, предупредила пользователей о возможных ограничениях из-за веерных отключений электроэнергии. О возможных перебоях в работе связи компания сообщила в своем телеграм-канале.
Клиенты могут столкнуться с сокращением зоны покрытия мобильной сети, снижением скорости мобильной передачи данных и отсутствием ТВ-сигнала.
Веерные отключения электроэнергии на территории республики были введены 3 января после остановки транзита российского газа через Украину. Причины отключений Министерство экономического развития ПМР объясняет тем, что «жители республики на данный момент потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема».
«Газпром» прекратил поставки газа через Украину 1 января в связи с истечением срока пятилетнего контракта, Украина отказалась от его продления. Для экспорта газа из России в Европу теперь используется только «Турецкий поток».
Читайте РБК в Telegram.
В Севастополе объявили режим ЧС из-за мазута
Bloomberg узнал о плане Байдена частично запретить добычу нефти
Идеи для инвесторов на 2025 год: что будет с российским рынком
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с регулированием криптовалют и майнинга в России в 2025 году
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Как выглядит один из красивейших храмов в Таиланде
С 1 января выросли таможенные сборы на ввоз автомобилей
С января заработает ипотечный стандарт: какие кредиты станут недоступными
Российские теннисистки выиграли турнир WTA
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов