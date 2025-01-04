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В Приднестровье предупредили о сбоях мобильной связи из-за энергокризиса

Тирасполь
Тирасполь (Фото: Владислав Бачев / Reuters)

Компания «Интерднестрком», предоставляющая услуги мобильной связи, интернета и телевидения в Приднестровье, предупредила пользователей о возможных ограничениях из-за веерных отключений электроэнергии. О возможных перебоях в работе связи компания сообщила в своем телеграм-канале.

Клиенты могут столкнуться с сокращением зоны покрытия мобильной сети, снижением скорости мобильной передачи данных и отсутствием ТВ-сигнала.

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Тирасполь, 3 января 2025 г.

Веерные отключения электроэнергии на территории республики были введены 3 января после остановки транзита российского газа через Украину. Причины отключений Министерство экономического развития ПМР объясняет тем, что «жители республики на данный момент потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема».

«Газпром» прекратил поставки газа через Украину 1 января в связи с истечением срока пятилетнего контракта, Украина отказалась от его продления. Для экспорта газа из России в Европу теперь используется только «Турецкий поток».

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Теги
Приднестровье электроэнергия перебои электроснабжение энергокризис мобильная связь Молдавия
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